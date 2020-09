"Grande Fratello Vip", Adua attacca la De Blanck: "Mi ha ferito"

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " i commenti al vetriolo di Patrizia De Blanck non passano inosservati. Stavolta nel mirino finisce Adua Del Vesco . La giovane attrice si sfoga con Dayane Mello e si dice "ferita". Il motivo? Alla contessa non è piaciuta la sua interpretazione tutta al femminile (con Myriam Catania ) di "Romeo e Giulietta". "Tanto tu sei sempre morta", ha tuonato Patrizia.

Myriam e Adua si sono cimentate nella famosa scena della morte di Romeo, ribattezzata per l'occasione "Romea". Che però non ha convinto la contessa che si è lasciata scappare un commento velenoso, in privato, e che è stato riportato all'attrice dall'amica brasiliana.

"Ci sono rimasta male", replica Adua. Ma Dayane cerca di consolarla: "Non è vero, tu sai recitare, devi sempre diffidare delle persone che non hanno il coraggio di dire le cose in faccia". Come andrà a finire?

