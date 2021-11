"Grande Fratello Vip 6", tutti contro Gianmaria Antinolfi: "Poco rispettoso e cafone"

Nella Casa del "Grande Fratello Vip 6" sono ancora una volta tutti contro tutti. O meglio tutti contro uno: ovvero Gianmaria Antinolfi. Alla fine l'imprenditore napoletano non riesce a convincere, non convince Sophie Codegoni che giura per l'ennesima volta di non volerlo e non convince neanche Soleil Sorge che a tratti lo ha anche difeso ma ora attacca: "Ha poco rispetto ed è un cafone".