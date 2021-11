"Grande Fratello Vip", Alex furioso dopo la puntata per le critiche al suo matrimonio

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " la soap-opera tra Alex Belli e la moglie Delia Duran tiene ancora banco. All'attore non sono infatti andate giù le parole di Adriana Volpe, che aveva sottolineato come il legame tra di loro non si potesse definire matrimonio.. "Mettere in dubbio il mio amore per Delia e il mio matrimonio, no!", si sfoga l'attore in giardino con l'amico Davide Silvestri.

In puntata la Volpe, parlando della loro cerimonia nuziale, aveva dichiarato: "Il matrimonio civile non lo puoi fare perché non sei ancora divorziato e il vostro non è nemmeno un matrimonio religioso, perché non c'è stato un prete che ha officiato la cerimonia. E' una promessa di matrimonio".

Alex Belli, però, non aveva gradito che la sua unione con Delia Duran fosse in qualche modo sminuita e dopo averlo chiarito in puntata lo ha anche ribadito dentro la Casa. "Va a ledere una parte di me che non è più il gioco. Questa cosa non l’accetto e non la permetto".

Anche Soleil, che finora lo aveva sempre difeso a spada tratta, dopo quello che ha visto in puntata inizia ad avere dei dubbi su di lui, sull'autenticità del matrimonio e sul comportamento combattivo di Delia Duran. "Ho il dubbio che tu mi abbia strumentalizzata in accordo con Delia già da prima. E' ovvio che tra noi non c'è niente quindi perché tua moglie sta facendo questo. Pensate di essere ottimi attori...".

Da parte sua Alex Belli prova a difendersi, ma poi ammette: "Io non c'entro nulla. Non lo so perché stia facendo così, non ce l'ho qua davanti e non glielo posso chiedere. Non era lei quand'era lì e non è il modo mio di fare televisione".

