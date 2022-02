"Grande Fratello Vip 6", tensioni tra Antonio e Gianluca

"Non esiste spiegazione, mi hai nominato solo perché avevi paura di andare contro gli altri coinquilini", attacca Medugno. Ma Costantino replica: "Non ho paura di niente, ho deciso di votarti solo perché pensavo che non avrebbe cambiato il nostro rapporto d’amicizia. Ho sbagliato a fare questa scelta, ma non avrei saputo agire diversamente".

Antonio però sottolinea che è stato "incoerente". "L'ho fatto per circostanza", controbatte Gianluca. Poi i due si abbracciano. Pace fatta?

