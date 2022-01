"Grande Fratello Vip 6", segui la diretta in tempo reale

In prima serata su Canale 5 il 39esimo appuntamento con " Grande Fratello Vip 6 ". Momento importante per i "vipponi" al televoto che eleggerà il primo candidato alla finale di questa edizione tra Delia Duran , Giucas Casella e Soleil Sorge . E poi Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan di nuovo insieme. L’ex gieffino sarà protagonista di una emozionante sorpresa. Gianmaria Antinolfi lascerà il reality?

LO SCONTRO TRA NATHALY E GIUCAS - Dopo lo scontro tra Giucas Casella e Nathaly Caldonazzo, Giucas ha cercato in tutti i modi di chiedere scusa. "Adesso abbiamo fatto pace, ma all'inizio non ero così convinta, io credo che lui reciti una parte", attacca la Caldonazzo. Giucas replica: "Purtroppo è stata una reazione eccessiva, io non sto recitando, gioco ma non ho strategie. Alfonso Signorini lo difende: "Al primo provino via zoom mi ha scambiato per Luca Giurato... così l'ho preso". Interviene Solei Sorge: "E' lei ad essere falsa e provocatrice".



L'AMORE LIBERO DI DELIA E ALEX - Nella Casa sono tutti contro "l'amore libero" di Delia Duran e Alex Belli. Stupisce la capacità di Delia di passare dalla crisi alla vitalità. "Nascondo il dolore e voglio far conoscere la mia parte allegra e divertente", si difende la Duran. "A me più che amore libero sembra sesso libero", sottolinea Katia Ricciarelli. A Barù la storia "puzza" di bruciato: "Hai raccontato che è successo solo una volta, perché fare tutte queste storie?". "Non sono per niente perplessa, ma se Alex è innamorato di me perché sviare su questa problematica?", interviene Soleil. "Solo perché si deve condividere", replica Delia.