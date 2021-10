"Grande Fratello Vip 6", Miriana sempre più distante da Nicola

Nella Casa del " Grande Fratello Vip 6 " Miriana è incerta sulla sua "storia" con Nicola , e sembra propensa ad allontanarsi. La Trevisan fa una sorta di dietrofront, sono troppi i dubbi sul figlio della Mirigiliani che invece è sempre più preso da lei. Il ragazzo cerca di abbracciarla, ma trova un muro: "Io non riesco adesso", è la risposta.

Miriana è frenata da molte cose, età in primis (lui ha 32 anni e lei 48). E poi ha più volte ricordato a Nicola che è mamma. Non vuole in nessun modo turbare suo figlio che si chiama Nicola, nato dalla storia d’amore con il cantante Pago.

Dal canto suo Pisu è sempre più convinto di ciò che vuole e di ciò che prova nei suoi confronti e le fa capire che non si arrenderà facilmente. "Fuori da qui, forse…" risponde Miriana, lasciando uno spiraglio...

