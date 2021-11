"Grande Fratello Vip 6", Lulù Selassiè scoppia in lacrime e si sfoga con le sorelle

Dopo la puntata nella Casa del " Grande Fratello Vip 6 " è caos. Lulù Selassiè non ha preso bene la nomination. Scoppia in lacrime e si sfoga con le sue sorelle. Durante la puntata Alfonso Signorini l'ha rimproverata per non aver dato una reale motivazione al voto assegnato a Manila Nazzaro e la principessa poi ha sbottato: "Ci nominano perché non siamo famose".

Tra le lacrime Lulù confessa di non tollerare più il fatto che, con gli immuni, non ha la possibilità di dare il suo voto a chi realmente desidera e, per questa ragione, trovandosi in difficoltà, deve essere richiamata: “Sono immuni sempre le stesse persone".

"Io ci rimango male per la nomination" attacca la principessa. E sottolinea ancora una volta con dispiacere di non essere stata capita dai suoi coinquilini. Ci sono però anche degli aspetti positivi nella Casa, ovvero aver conosciuto Manuel, Sophie e Miriana: "Ho trovato in loro l’unico punto di riferimento".

La sorella Clarissa cerca di calmarla e la invita a non ascoltare il giudizio degli altri: "E' un gioco, devi prenderlo con maggior leggerezza: Se mi hanno nominato va bene così ho delle motivazioni per le prossime nomination".

