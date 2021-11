"Grande Fratello Vip 6", il racconto della diciassettesima puntata

Diciassettesimo appuntamento con " Grande Fratello Vip 6 ", il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Manila Nazzaro sarà protagonista di una speciale sorpresa: Lorenzo Amoruso entrerà nella Casa per riabbracciarla. Anche per Giucas Casella ci sarà un momento di grande emozione. Alex Belli, Carmen Russo, Davide Silvestri, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge sono in nomination, quale sarà il verdetto del televoto?

LE RELAZIONI PERICOLOSE DI ALEX E SOLEIL - Si parte con le immagini di Alex Belli che, al termine della scorsa puntata, voleva abbandonare la Casa. Poi si apre il collegamento, con gli auguri a Miriana per il suo compleanno e il faccia a faccia con Alex, che viene mandato in superled mentre Soleil rimane in salone e tutti gli altri vanno in camera da letto. In una clip vengono mostrati gli avvenimenti degli ultimi giorni, con il cambio di posizione di Alex: dal desiderio di voler abbandonare la casa per non deludere Delia, al volere rimanere e non arretrare di un passo nel rapporto con Soleil. "Delia deve accettarmi per quello che sono" dice in un confessionale.

Tornati in diretta Belli riconferma la sua posizione. Anche il voler continuare a dormire con Soleil. Spiega che andare via dalla camera sarebbe come un'ammissione di colpa. Signorini sottolinea alcune situazioni al limite e Alex risponde che sono scherzi che fa a tutti. La Bruganelli prende la parola e sottolinea come ancora più di certi atteggiamenti sono alcune frasi pronunciate a essere gravi. Dire che "non riesce a stare lontano da Soleil" o "andare a letto con lei è la cosa più bella dentro la casa".

Ma Alex non è l'unico protagonista di questa vicenda. C'è anche Soleil, che si è sentita accusare pesantemente da Delia e anche da qualche compagna della Casa. Lei ha deciso di fare un passo indietro, in maniera più netta di quanto ha fatto Belli. E poi c'è Delia, che intervenendo a "Pomeriggio cinque" ha rincarato le sue accuse a Soleil.

L'AMORE A PRIMA VISTA DI GIUCAS - Casella viene convocato in Mistery dove gli viene mostrata la foto della sua Nina. Per lui è una grande gioia, la definisce il suo grande amore, un amore a prima vista e che dura da 8 anni. Poi Alfonso gli dice di andare in passerella. Lui corre convinto che Nina lo stia attendendo ma fuori trova solo la ciotola dei croccantini. Giucas è disperato ma poi Nina arriva di corsa e le feste per Casella sono commoventi.