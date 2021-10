"Grande Fratello Vip 6", il racconto dell'ottava puntata in tempo reale

Nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show condotto da Alfonso Signorini , con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Anche stasera non mancheranno le sorprese, tra queste una speciale tutta per Alex Belli. Amedeo Goria, Nicola Pisu e Samy Youssef sono finiti in nomination: quale sarà il verdetto del televoto?

Si comincia con la "faida" tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. In un'intervista la Volpe ha attaccato duramente la Bruganelli ancora per la foto con Magalli, dicendo che "sono della stessa pasta, amano punzecchiare e infangare". Il termine infangare alla Bruganelli non è andato giù e la sua reazione è veemente.

Si va quindi nella casa. E il primo argomento trattato è quanto accaduto qualche giorno fa, quando Manuel, con l'ausilio di alcune protesi, si è alzato e ha camminato. Un momento davvero emozionante. Signorini non esita a definirlo il momento più bello che ci sia mai stato a "Grande Fratello Vip".

LA DONNA PIU' INCONTROLLABILE D'ITALIA - Si va da Francesca Cipriani, che nel corso della serata avrà una sorpresa con il ritorno del suo fidanzato. Le fanno rivedere le immagini della scorsa puntata quando lo ha incontrato quasi in preda a una crisi isterica. Tanto che le sue urla e le sue smorfie sono diventate in Rete dei meme nel corso della settimana. Quando Alfonso le dice che anche oggi il suo Alessandro potrebbe non essere così lontano, lei impazzisce, correndo per tutta la casa urlando "amore, amore". Arriva anche a scardinare una porta. Dopodiché viene "scortata" nella nave dell'amore. Qui trova tutto il necessario per preparare una piadina romagnola, mentre Alessandro attende in passerella.