Il coming out di Gabriel Garko in una lettera per Adua Del Vesco: "Era un segreto di Pulcinella"

Gabriel Garko è entrato nella Casa del "Grande Fratello Vip" per una sorpresa ad Adua Del Vesco. L'intento dell'attore era leggere una lettera alla sua ex compagna: nel suo messaggio ha parlato di "un segreto di Pulcinella", dell'essere finalmente sé stesso. Si tratta di un coming out anche se non esplicitato, perché, dice Garko, ci saranno altri luoghi e altre occasioni per parlarne: "Ti voglio dire delle cose Rosalinda – ha iniziato Garko –. Tu non mi hai mai chiamato Dario, vero? È un ragazzo che ho ucciso e che voglio riportare in vita. Lo so che alcune cose che sto per dirti saranno una sorpresa per te. Non perché tu non lo sapessi ma perché lo farò qui, e ora. Noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola, ma era una favola…".

Garko ha poi aggiunto: "Ho ritrovato il bambino dentro di me e gli ho fatto ripercorrere tutta la mia vita fino a oggi. Abbiamo vissuto una bella favola e la rivivrei mille volte perché c’eri tu. Ma ora mi sento libero di vivere la mia vita. Tanti lo chiamano “il segreto di Pulcinella”. Vorrei avere la possibilità di dire perché è stato un segreto. E ti dico una cosa, la verità scavalcherà ogni segnale di omertà”.

Un momento molto toccante, in cui Alfonso Signorini, tra le lacrime di tutti, ha ha chiesto a Gabriel: “Che cos’è questo segreto di Pulcinella?“. “Ah Signorini, te lo devo spiegare a te? Non è questo il momento”.