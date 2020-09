"GF Vip", Fausto Leali e Massimiliano Morra sono in nomination

La seconda puntata della quinta edizione del "Grande Fratello Vip" si conclude con due nomination. Fausto Leali e Massimiliano Morra sono i più votati dai coinquilini della Casa, ma per il momento sono salvi. Alfonso Signorini ha infatti spiegato che il televoto aperto questa sera non stabilirà gli eliminati, ma il candidato all'eliminazione nella puntata di lunedì prossimo.

I vip entrati durante il corso della puntata sono stati, ovviamente, esclusi dal televoto. Mentre quello aperto la settimana scorsa ha decretato i preferiti che hanno avuto il privilegio di non andare in nomination in quanto immuni. Tra i preferiti del pubblico da casa ci sono Enock, Matilde, Tommaso, Andrea e la Contessa De Blanck.