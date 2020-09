Patrizia De Blanck contro Alba Parietti, lei chiama in diretta: "Hai ragione sono una grande st****a"

"Il figlio è carino, ma Alba Parietti è un st****a, mi sta sulle palle". Patrizia De Blanck non risparmia nessuno e durante la prima settimana al "Grande Fratello Vip" ha una parolina per tutti pure per Alba Parietti. Il figlio, Francesco Oppini è anche lui un concorrente del reality e proprio dopo il suo ingresso nella Casa durante l'ultimo serale, a sorpresa è arrivata la telefonata della mamma. "Patrizia hai ragione sono una grande st****a"", l'opinionista ha replicato con ironia alle critiche della contessa.

De Blanck ha subito chiarito che le due non si sono mai conosciuto e che "potrebbe ricredersi" se un giorno avrà l'occasione di conoscere Alba Parietti di persona. "Come è accaduto con Tommaso, appena entrata l'ho mandato a fan***o", ha concluso la contessa.