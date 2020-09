"Quando uscirò ti porto io a calci in c**o dallo psicanalista", Patrizia De Blanck litiga con Flavia Vento

"Hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano, quando uscirò ti porto io a calci in c**o dallo psicanalista". Patrizia De Blanck al "Grande Fratello Vip" si è scagliata contro Flavia Vento ospite in studio dopo aver lasciato, dopo 24 ore, il reality perché preoccupata per i cani lasciati in una pensione. "Io non ho bisogno dell'analista perché prego", ha subito replicato la showgirl.

"Ho avuto una forte angoscia soprattutto per uno di loro, se non avessi i cani - ha spiegato Flavia Vento - entrerei in casa di corsa perché non ho paura di confrontarmi con voi,o anzi". La decisione della showgirl è stata molto criticata dalla contessa. "Ho sempre cercato di difenderti - ha dichiarato dalla casa De Blanck - perché sei una brava ragazza simpatica che alle volte passa per scema anche se non lo sei".

Flavia Vento ha poi aggiunto di aver avuto ansia legata al Covid, ma anche questa giustificazione non è piaciuta alla contessa che l'ha subito attaccata: "Cosa c'èntra il Covid, dovevi aver paura prima di entrare, se c'è un posto protetto è questo". Da quel momento la conversazione è degenerata fino all'intervento del conduttore Alfonso Signorini che ha provato a placare gli animi.