"GF Vip", Patrizia De Blanck entra nella Casa e litiga con Tommaso Zorzi: "Str**o"

"Tu sei quello che sparla di me, per questo non ti saluto". Patrizia De Blanck è scatenata contro Tommaso Zorzi e si rifiuta di salutarlo appena entrata nella casa del "Grande Fratello Vip". "Su di me caz***e immani", questa è l'accusa della contessa all'influencer che a suo avviso avrebbe scritto un articolo poco carino sul suo conto.

"Ti sbagli, non ho scritto nulla", prova a giustificarsi Zorzi, ma De Blanck non vuole sentire ragioni e non ha nessuna intenzione di salutarlo. "Io non sono decaduta str***o". Anche Alfonso Signorini è intervenuto per cercare di placare la contessa, ma lei ha continuato ad accusare l'influncer di aver scritto delle stupidaggini sul suo conto proprio su "Chi", la rivista diretta dal conduttore del reality.