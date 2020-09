Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: ex fidanzati entrambi concorrenti al "GF Vip"

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono due nuovi concorrenti del "Grande Fratello Vip". Entrambi, però, hanno più di qualcosa in comune. Sono attori e colleghi di diverse fiction di Canale 5, ma soprattutto sono stati i protagonisti di una storia d'amore finita male. I due ragazzi si sono incontrati dopo anni dopo la fine della loro relazione e proprio durante la prima puntata del reality di Alfonso Signori hanno avuto un importante confronto.

"Mi hai fatto molto male, ma adesso mi sei indifferente". Adua è molto fredda e combattiva e subito mette le cose in chiaro con il suo ex compagno. I due hanno chiuso la loro relazione a causa della forte gelosia di Massimiliano che adesso ammette: "Quando mi si annebbia il cervello non capisco niente, ma ora sono una persona diversa". "Sono contenta - risponde Adua - ma non per me, per te perché io adesso sto bene e sono andata avanti".