Denis Dosio vittima di bullismo: "Piango ancora, ma mi ha reso più forte"

Denis Dosio si lascia andare alle lacrime al "Grande Fratello Vip" parlando di bullismo e degli attacchi subiti dagli hater sui social network."Ho provato a cancellare o bloccare, ma non serve", spiega il 19enne, "la cosa che ho imparato è stare bene con se stessi, conoscersi, amarsi, capire veramente chi si è".

La star dei social non si nasconde e ammette di aver sofferto per gli attacchi ricevuti dal branco in passato: "È un momento che io ricordo piangendo ma mi ha reso più forte, mi ha reso il ragazzo che sono. È una ferita che sono riuscito ad ammettere su quella sdraio, sono felicissimo di essere riuscito a condividere quella parte della mia vita che quasi mai riesco a tirar fuori, perché quando alzo il cellulare per fare una storia cerco di condividere solo positività".