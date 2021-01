Al "Grande Fratello Vip" la gara di burlesque 

E' stata una notte all'insegna di giochi e musica quella al "Grande Fratello Vip". In uno speciale dedicato al Capodanno i concorrenti della Casa più spiata d'Italia hanno festeggiato in diretta l'ultimo giorno del 2020. E per farlo si sono divertiti sfidandosi tra balli ed esibizioni canore. Divisi in due squadre, la oro e la rossa, i "vipponi" nell'ultima manche si sono dilettati in una gara di burlesque. Da una lato Dayane Mello, Cecilia Capriotti e Andrea Zelletta per la squadra oro e dall'altro Giulia Salemi, Samantha de Grenet e Pierpaolo Pretelli per la squadra rossa.

Piume, guepiere, e trasparenze. Le gieffine si sono esibite in balli seducenti per aggiudicarsi la manche. Ma anche i gieffini non sono stati da meno. A giudicare le esibizioni dallo studio c'erano gli opinionisti Pupo e Antonella Elia insieme a due giudici speciali Valeria Marini e Rita Rusic. "Sono carini, ma troppo innocenti e un po' troppo vestiti" ha dichiarato Antonella Elia. Alla fine però c'era bisogno di scegliere un solo vincitore e per i giudici non ci sono stati dubbi, la squadra oro è stata la migliore.