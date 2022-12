Wilma Goich e il divorzio da Edoardo Vianello: "Non l'ho mai tradito, ma... "

Wilma Goich torna a parlare di Edoardo Vianello e rivela al "GF Vip" le ragioni del divorzio. La cantante ha spesso parlato dei tradimenti dell'ex marito e durante l'ultima puntata del programma ha dichiarato: "A un certo punto ti stanchi e non ce la fai più". Ma la versione di Edoardo Vianello non coinciderebbe con quella di Wilma e nella sua biografia, recentemente pubblicata, ha rivelato che sarebbe stata proprio l'ex moglie a tradirlo, per questo motivo avrebbero messo fine al matrimonio.

Wilma Goich ha respinto tutte le accuse e ha voluto spiegare la sua verità. "È vero un giorno gli ho detto di avere un altro, ma era una bugia che poi gli ho confidato tre mesi dopo". Wilma ha raccontato di essere stanca dei ripetuti tradimenti dell'ex marito e ha ribadito la sua fedeltà a Vianello. "Ho tradito Edoardo solo dopo essere stati dall'avvocato - specifica la cantante - non sono mai andata a letto con qualcuno quando stavo insieme a mio marito".

Wilma Goich ha avuto diverse storie dopo la fine del matrimonio con Edoardo Vianello, la più lunga è durata sette anni. "Non ho mai portato a casa nessun uomo per rispetto di mia figlia", ha dichiarato Goich che poi ha augurato all'ex marito e all'attuale compagna di amarsi e di stare per sempre insieme.