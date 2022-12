Ginevra Lamborghini ritorna nella Casa del "GF Vip", ma solo come ospite

Dopo la squalifica per bullismo Ginevra Lamborghini farà ritorno nella Casa del "GF Vip", ma come ospite. La "vippona" avrà l'occasione di passare ancora una settimana nel reality ma senza partecipare al gioco e solo in qualità di visitatrice. Ad annunciarlo, durante la puntata del 5 dicembre, è il conduttore Alfonso Signorini che fa sapere che la cantante farà il suo ingresso lunedì 12 dicembre, dopo il consueto periodo di quarantena.

"Alfonso, visto che tutti me la buttano lì e io avrei bisogno anche di una vacanza, pensavo che ci potrebbe essere la possibilità di rientrare. Anche perché voli in questo periodo non si trovano", scherza l'ex gieffina. "E allora, visto che tutti vogliamo vedere la reazione di Antonino, vai a fare dieci giorni di quarantena. Lunedì entrerai per una settimana all'interno della Casa del Grande Fratello Vip", annuncia il conduttore.