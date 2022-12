"GF Vip", le nomination della puntata del 5 dicembre

Daniele Dal Moro e Charlie Gnocchi sono i due concorrenti finiti in nomination al termine dell'ultima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 5 dicembre su Canale 5. A subire le nomination sono solo gli uomini della casa essendo in maggioranza rispetto alle donne. Le nomination, inoltre, si sono svolte in maniera palese e, quindi, non sono mancate le polemiche dei concorrenti, come spesso accade durante questo momento carico di tensione.

Solo le donne, invece, hanno avuto l'occasione di esprimere il proprio voto in modalità segreta. Nella puntata di sabato 10 dicembre il concorrente più votato dal pubblico non rischierà l'eliminazione ma sarà immune.