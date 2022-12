Micol su Antonella: "È limitata" | L'altra scoppia il lacrime: "Sei falsa"

La tregua tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia è durata meno del previsto. Al "GF Vip" le due concorrenti riprendono a litigare nel corso della puntata del 5 dicembre. A causare la rabbia di Antonella è una frase di Micol ripresa dalle telecamere della Casa. La sorella di Clizia Incorvaia rivolgendosi a Sofia Giaele De Donà dichiara: "Antonella è limitata" e subito dopo si chiede preoccupata se la frase sia stata ripresa dalle telecamere.

La replica di Antonella non si fa attendere. La concorrente inaspettatamente scoppia in lacrime e accusa sia Micol che Sofia Giaele di essere false. "Ho fatto bene a non fidarmi mai pienamente di voi. Le persone come te, Micol, non mi piacciono. Sei davvero falsissima. E io - considera Antonella - ho anche provato ad avvicinarmi a te e a dirti tante cose carine per ricostruire il rapporto". Micol ha provato a giustificare la sua espressione infelice, ma Antonella ha respinto ogni scusa.