Oriana Marzoli e i dubbi sul tormentato rapporto con Antonino Spinalbese: "Se non parlo con lui sto male"

Continua la turbolenta relazione tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese nella Casa del "Grande Fratello Vip". La coppia ha vissuto diversi momenti di alti e bassi e, negli ultimi tempi, sembra che l'ex compagno di Belen Rodriguez abbia deciso di voler raffreddare un po' il loro rapporto. Un comportamento che non va giù all'influencer venezuelana, che si sfoga con Luca Salatino: "Non voglio essere solo una sua amica, il problema è che se non parlo con lui sto male".

"Però non puoi pensare di diventare amica di una persona solo per paura di perderla" - è la replica dell'ex volto di "Uomini e Donne" -. Ricordati che, nella vita, le paure non portano mai a niente di buono. Devi fare quello che ti senti". Un discorso che Oriana sembra voler condividere, ormai quasi rassegnata alla situazione: "Hai ragione, forse devo solo accettare che lui non ha provato determinate cose e andare avanti".