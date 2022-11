Taylor Mega e l'amicizia speciale con Giaele De Donà: "Ci siamo divertite"

È un'amicizia speciale quella tra Taylor Mega e Giaele De Donà che entra nella Casa del "GF Vip" proprio per fare una sorpresa e risollevare l'umore all'amica. "Hai tanto carattere, sei forte, sei intelligente e tenace: questa devi essere", con queste parole Taylor invita l'influencer a mostrarsi più attiva nelle dinamiche del gioco della Casa e a non nascondere la sua vera personalità. Giaele, che nelle ultime settimane si era tanto avvicinata ad Antonino, dopo i consigli del papà e la paura di compromettere il matrimonio con il marito ha deciso di fare un passo indietro e si è chiusa in se stessa.

L'influencer però sembra ritrovare subito il sorriso alla vista di Taylor e dichiara: "Lei è il mio prototipo di donna ideale". Alfonso Signorini, allora, non perde l'occasione e chiede chiarimenti sul loro rapporto che sembrerebbe andare oltre l'amicizia. Stuzzicata dal conduttore, Taylor Mega conferma le voci sul loro passato e su una particolare vacanza trascorsa insieme a Capri. "Alfonso, Giaele girava nuda per casa. Allora siamo divertite", conclude Taylor.