"GF Vip", George Ciupilan in lacrime per il messaggio del padre

Non è stata facile l'infanzia di George Ciupilan e soprattutto non è stato semplice il rapporto con il padre. L'influncer lo racconta al "GF Vip", dove durante la puntata del 21 novembre riceve non solo la sorpresa della mamma e i saluti della nonna e del cugino, ma anche il videomessaggio del padre che vive in Romania e che non vede ormai da anni.

Leggi Anche Oriana Marzoli contesa tra Antonino e Daniele, ma lei ha già fatto la sua scelta

"Sappi che mi dispiace molto che non sono riuscito a venire da te, ma sappi che anche se non sono venuto io ti amo e resterò sempre tuo padre per tutta la vita. Ti amo tanto". Queste sono le parole del papà di George davanti alle quali l'influencer non riesce a trattenere le lacrime e lo stupore. George e il padre non si parlano da anni e i ricordi che il giovane vippone ha della sua infanzia passata con lui non sono per niente felici.

"Tuo padre ha provato a tenderti la mano. Starà a te decidere se stringere quella mano per un eventuale abbraccio oppure se hai bisogno ancora di un po' di tempo pe pensarci?", chiede Alfonso Signorini. Ma George decide di lanciargli a sua volta un messaggio e di tendergli la mano. "Voglio credere che sia così e voglio stringere la sua mano", risponde il gieffino.