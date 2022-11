Oriana Marzoli contesa tra Antonino e Daniele, ma lei ha già fatto la sua scelta

Antonino o Daniele? Oriana Marzoli ha già scelto e tra i due è scoppiata la polemica. Al "GF Vip" l'influencer venezuelana è la protagonista del triangolo con gli altri due concorrenti. Ma chiamata a scegliere, uno tra i due, Marzoli non esita a rispondere e indica Antonino Spinalbese.

"Non si fa problemi a divertirsi", giustifica così la sua scelta Oriana che respinge Daniele Dal Moro con il quale ci sono state diverse incomprensioni e discussioni nel corso della settimana appena trascorsa. "Di Oriana non mi fido", dichiara Daniele che nega di provare interesse nei confronti dell'influencer anche se nessuna delle opinioniste gli crede.

Inoltre Oriana e Antonino si sono spinti oltre gli scherzi e le lunghe chicchierate e si sono baciati più volte. La prima volta di notte prima di mettersi a letto e poi anche in un angolo del confessionale, non coperto dalle telecamere, proprio per non farsi osservare da occhi indiscreti. "Il bacio non cambia il mio pensiero nei suoi confronti, perché al di là della presenza o meno di Antonino, lei non mi interessa", dichiara categorico Daniele.