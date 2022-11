Micol Incorvaia furiosa contro Oriana Marzoli: "Sei una brutta persona"

Non c'è stato modo di evitare lo scontro tra Micol Incorvaia e Oriana Marzoli durante l'ultimo appuntamento del "GF Vip" andato in onda il 21 novembre. "Oriana non è soltanto falsa, ma è anche una brutta persona", con queste parole Micol si scaglia contro l'influencer venezuelana che "ricambia l'antipatia" senza farne mistero. "Ti mostri come una santa, ma anche tu parli alle spalle", è la replica di Oriana che risponde subito a tono alla sorella di Clizia Incorvaia.

I malumori, però, si sono manifestati già durante la settimana scorsa. Ad alimentare la tensione tra le due ci sarebbe anche Antonella Fiordelisi che si è coalizzata, insieme a Oriana, contro Micol. La situazione tra le tre vippone è esplosa dopo uno scherzo fatto da Antonella a Micol e che la vippona non avrebbe preso benissimo.

A difesa di Incorvaia durante la diretta interviene Edoardo Tavassi che si scaglia contro Oriana dopo i commenti di cattivo gusto fatti dall'influencer alle spalle di Micol. Oriana è stata ripresa mentre commentava, in presenza di Edoardo e Antonella, la pulizia dei capelli di Micol. "È un commento denigratorio", accusa Tavassi che aggiunge: "Avresti potuto dirglielo in faccia invece lo hai fatto alle sue spalle".