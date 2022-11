Orietta Berti: "Il GF Vip mi ha fatto diventare ancora più popolare ma vengo anche criticata"

Ospite a "Verissimo" Orietta Berti racconta la sua esperienza come opinionista al "GF Vip" al fianco di Sonia Bruganelli. "Sono molto contenta del mio ruolo. Con Sonia siamo diventata amiche, ci parliamo e confrontiamo molto. Questa esperienza mi ha fatto diventare ancora più popolare e quando vado a Roma in treno le persone mi chiedono i selfie. Tutti parlano e vedono il "GF Vip" ma per questo ruolo ho ricevuto anche molte critiche".

E ricordando gli esordi della sua carriera, la cantante racconta a Silvia Toffanin: "Mi avevano proposto di posare sulla copertina di Playboy per un sacco di soldi. Ne parlai con mia suocera e lei mi disse: se fai una cosa del genere vado via di casa insieme a Osvaldo! Capito? Se ne sarebbe andata via portando con sé anche mio marito", confida scherzosamente la cantante. "Glie lo chiesi ma non credo l'avrei mai fatto. Sentivo vergogna, non ero portata per una cosa del genere".