Sonia Bruganelli difende Daniele e attacca Elenoire: "Sfoghi la tua rabbia contro chi non ti corrisponde"

Prima Luca Salatino, poi Daniele Dal Moro. Al "GF Vip" Elenoire Ferruzzi fraintende anche l'amicizia con l'ex tronista di "Uomini e Donne" e rivolge a Daniele diverse accuse che il vippone respinge: "Non credo di avere illuso Elenoire. Mi sono comportato nel migliore dei modi, cercando di non essere frainteso". A difendere Daniele non sono solo molti dei concorrenti ma anche l'opinionista Sonia Bruganelli che si rivolge a Elenoire: "Non puoi buttare la tua rabbia sugli uomini che non rispondono al tuo interesse nella maniera in cui vorresti". "Daniele è stato molto aperto ma anche molto leale", continua Bruganelli.

"A tutti noi è capitato di non essere corrisposti in amore e questo avviene indipendentemente dagli orientamenti sessuali". Anche il conduttore Alfonso Signorini interviene sulla questione ammonendo poi i toni delle discussioni di Elenoire e Daniele che si sono scontrati duramente all'interno della Casa. Ma Ferruzzi difende la sua posizione e dichiara: "Bisogna trovarsi nei panni di una transessuale prima di poter dire determinate cose. Queste cose le vivo sulla mia pelle quotidianamente da anni. È un dolore e una grandissima sofferenza. Può succedere si prendano dei pali, ma per le donne come me è tutto più complicato", conclude la vippona.