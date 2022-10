Soleil Sorge ricorda il suo provino al "GF Vip": "Volevo dare il massimo, ma non sapevo cosa mi aspettasse"

Soleil Sorge si emoziona nel rivedere il provino fatto per prendere parte al cast del "Grande Fratello Vip" e racconta alcuni aneddoti esclusivi legati a quel momento. Durante l'appuntamento del 24 ottobre di "GF Vip Party", il format digitale realizzato da Mediaset Infinity in collaborazione con Studio Woow, è stata mostrata in esclusiva la clip di presentazione dell'influencer, in cui preannunciava di voler arrivare fino "alla fine del gioco" e di non avere particolari aspettative in merito a un nuovo fidanzato nella Casa.

Ma il video ha raccontato anche i backstage e le gaffe di Soleil, che insieme a Pierpaolo Pretelli si è divertita a commentare quanto visto: "Solitamente sono molto sciolta e rilassata, soprattutto quando si tratta di cose così divertenti. Invece qui ero molto tesa, cercavo di farmi un'idea di come sarebbe stato questo percorso, volevo farmi conoscere a 360 gradi senza sapere cosa aspettarmi".

La modella ha inoltre aggiunto di aver rivisto il filmato pensando a un nuovo capitolo della sua vita in cui ha voluto mettersi in gioco senza pregiudizi.