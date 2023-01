Vecchie ruggini tra Soleil Sorge e Luca Onestini: "Sei un manipolatore"

Duro scontro tra Soleil Sorge e Luca Onestini. I due ex, nel corso della puntata del 2 gennaio, hanno avuto modo di riaprire vecchie tensioni nello studio del "Grande Fratello Vip" in cui si sono ritrovati faccia a faccia, rispettivamente nei panni di opinionista e concorrente. "Ti ho lasciato al Grande Fratello e ti ritrovo di nuovo qui - ha esordito Sorge -. Sei peggiorato".



"Nel 2017 io purtroppo stavo con lei - è la replica di Onestini, che spiega a Signorini la situazione - dopo due settimane sono entrato nella casa e lei mi ha tradito con un altro. Io in tutti questi anni non ho rilasciato neanche una parola su di lei".



"Io ti ho lasciato perché ti ho scoperto, quella che ha tradito per prima non sono io. Ho scoperto migliaia di cose prima che entrassi per cui a un certo punto ho detto adios. Sei un manipolatore, porti allo sfinimento le persone", attacca l'opinionista e conduttrice del "GF Vip Party", lo show digital di Mediaset Infinity che conduce insieme a Pierpaolo Pretelli, e aggiunge: "Sei anni fa me ne sono andata per evitarti questa figura. Sei un bugiardo pericoloso, come tu dici a Nikita". Già nel corso della punta di "GF Vip Party", Soleil non aveva risparmiato le critiche al comportamento del suo ex nei confronti di Nikita Pellizon: "Dopo questi reality lo aspetta una carriera in una profumeria".