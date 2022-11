"GF Vip", le nomination del 21 novembre

Charlie Gnocchi, Luca Salatino, Nikita Pelizon e Sofia Giaele De Donà. Sono questi i quattro "vipponi" in nomination finiti al televoto al termine della puntata del "GF Vip" del 21 novembre. Il concorrente che nel corso di questa settimana riceverà più voti sarà immune dalle prossime nomination eliminatorie.

Le nomination si sono svolte con la seguente modalità. Dopo aver svelato a Edoardo Tavassi di essere il preferito della settimana, i vip sono chiamati al superled per indicare chi non merita di essere tra i preferiti attraverso le nomination a catena. I concorrenti preferiti della Casa sono Luca Salatino, Nikita Pelizon e Sofia Giaele De Donà che sono finiti dritti in nomination. A questi si è aggiunto anche Charlie Gnocchi, nominato come preferito dai concorrenti in isolamento perché risultati positivi al Covid.