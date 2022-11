"GF Vip", Luca Onestini e Nikita Pelizon si corteggiano a distanza

Luca Onestini è ancora positivo al Covid e Nikita Pelizon non vede l'ora che lui rientri nella Casa del "GF Vip". Lei già si è dichiarata e nell'attesa della guarigione di lui riflette su come potrà evolversi la loro conoscenza perdendosi, forse, in troppi pensieri. "Nikita è una persona davvero riflessiva - considera Luca che aggiunge - questa è una cosa che mi piace però, a volte, a farsi troppi pensieri c'è il rischio di perdersi. Resto dell'idea che le cose vadano vissute senza farsi troppi problemi per poi vedere cosa succederà. Noi siamo stati insieme pochi giorni. Adesso che sono chiuso qui ho voglia di rivederla".

Il vippone parla in collegamento dalla camera d'albergo in cui è isolato in attesa di negativizzarsi. Non vede l'ora di rientrare in Casa, di riprendere il gioco dove l'ha lasciato e perché no anche di approfondire la conoscenza con Nikita anche lei impaziente di rivederlo.

Alfonso Signorini concede l'occasione ai due vipponi di salutarsi e di scambiarsi due chiacchiere. "Ho due regali per te - rivela Nikita - il primo è una collana. Il secondo non te lo dico: devi tornare prima". "Ho pensato che siamo stati molto bene nei giorni in cui ci siamo conosciuti, quindi non vedo l'ora di tornare a dove ci eravamo lasciati", dichiara infine Luca Onestini ammettendo quindi di avere un particolare interesse nei confronti della modella.