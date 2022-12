Marco Bellavia contro il ritorno di Ginevra Lamborghini al "GF Vip", ma Alfonso Signorini lo zittisce

Ginevra Lamborghini ritorna come ospite al "GF Vip", ma Marco Bellavia non è d'accordo. In un post social l'ex concorrente del reality parla di ingiustizia e scatena la polemica. In studio Alfonso Signorini difende la scelta della produzione e dichiara: "Non è la prima volta che accade, è successo anche l'anno scorso con Alex Belli, è una decisione che il Grande Fratello può prendere per creare certe dinamiche".

"Io Ginevra l'ho perdonata e lei lo sa benissimo. La cosa di per sé mi ha lasciato un po' sorpreso. Ho detto un parere. Non volevo essere offensivo né nei confronti di Ginevra né nei confronti del Grande Fratello", si giustifica Bellavia ma Ginevra Lamborghini non sembra essere d'accordo. "Sono tre mesi che ricevo insulti", spiega la cantante che aggiunge: "Avrei preferito che tu lo dicessi a me, ad Alfonso o agli autori. Scrivere così sul web ha contribuito a rendermi il mostro che vorrei dimostrare che non sono".

Il commento di Marco Bellavia non è piaciuto in studio e a scagliarsi contro l'ex concorrente sono sia l'opinionista Sonia Bruganelli che dichiara: "Sono perplessa, non mi piace quando uno lancia il sasso e poi ritira la mano". Ma anche Amaurys Pérez si aggiunge alla discussione: "Il significato della parola perdono dov'è andato a finire? Sei incoerente. Se l'hai perdonata, non dovevi scrivere queste cose", considera.