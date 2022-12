Attilio Romita bacia Sarah Altobello, ma poi si scusa con la compagna: "Ho esagerato"

C'è del feeling tra Attilio Romita e Sarah Altobello. L'attrice non ha mai negato l'attrazione verso il giornalista che sembra ricambiare. I due al "Grande Fratello Vip" si stuzzicano al punto che è scappato anche un bacio a stampo. Loro continuano a parlare di amicizia, ma la compagna di Attilio Romita, Mimma Fusco, non è dello stesso parere e sui social accusa entrambi e lascia intendere di voler lasciare Attilio.

"Fossi stato un uomo libero sarebbe successo qualcosa", dichiara Attilio Romita che poi parla della permanenza nella casa e del rapporto con Sarah: "Stare qui è complicato per due ragioni: la prima di carattere fisiologico perché dopo 80 giorni certe pulsioni sono naturali, non credo di essere un mascalzone ad averle. Poi c'è un aspetto psicologico importante, spesso non mi sento apprezzato e amato dai coinquilini, ma da quando è arrivata Sara l'ho accolta come una nuova amica".

Quando Alfonso Signorini mostra ad Attilio i commenti della compagna, il giornalista ammette le sue colpe e chiede scusa. "Mi dispiace, ho sbagliato. Con Sarah ho un po' esagerato, però non credo che l'amore che ci lega possa finire per una gag di questo genere. Il nostro amore è troppo grande e definitivo, non la tradirò mai per nessuna ragione al mondo", conclude. Ma Mimma Fusco non sembra accogliere di buon grado le scuse di Attilio e interviene sui social attaccando Sarah e il compagno.

Anche Sarah Altobello, chiamata in confessionale dal conduttore chiede scusa alla compagna di Attilio. "Ho sempre avuto questa attrazione nei confronti di Attilio, lungi da me voler mettere il dito tra loro. A Mimma vorrei dire che mi dispiace molto, non andrò più da lui con quel modo di fare, non voglio rubare l'uomo a nessuno. Tra noi potrebbe nascere una bella amicizia", conclude.