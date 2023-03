La sorpresa di Manila Nazzaro a Milena Miconi: "Mi è stata accanto in un momento difficile"

Sorpresa speciale per Milena Miconi nella Casa del "Grande Fratello Vip". A fare visita alla showgirl è la sua cara amica Manila Nazzaro, la quale prova ad aggiornarla su più cose possibili ma soprattutto la ringrazia per la sua vicinanza: "Mi è stata accanto in un momento difficile - ha detto l'ex Miss Italia -. Pochi giorni prima del suo ingresso nella Casa, ero in clinica per un'intervento al seno abbastanza grave. Lei mi è stata molto vicino", ha detto ad Alfonso Signorini.

Poi si rivolge direttamente alla sua amica: "Sorridi, sei bellissima. Ti seguiamo e sosteniamo, ma adesso due risate dobbiamo farle: sei riuscita in una impresa, quella di clonarmi qui dentro - ha scherzato, riferendosi alla fissazione di entrambe per le pulizie -. La tua modalità di interagire con le persone passa anche attraverso la cucina e la casa. Sei stata bravissima a distribuire la tua generosità in maniera equa, infatti, le tue nomination casuali dimostrano che hai un gran cuore. Non vogliamo più sentirti dirti che sei inadeguata, ma tu sei speciale e unica".