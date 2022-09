"Grande Fratello Vip", scatta il primo bacio in piscina

Non tarda ad arrivare il

in piscina nella Casa del "". Nel corso della prima puntata della settima edizione del reality,stuzzica i suoi "vipponi" e li mette subito davanti a una prova: quella del bacio in piscina. I protagonisti in questione sono la giornalista e opinionistae il giornalista. Lui designato da Alfonso Signorini, e lei scelta dalle altre concorrenti. Lo scopo è quello di inaugurare nel migliore dei modi l'inizio questa nuova stagione del reality.

Nessuno dei due concorrenti si tira indietro, entrambi indossano il costume e si dirigono in piscina, ma al momento del bacio Sara Manfuso non sembra più così convinta e

si copre la bocca

prima del bacio del giornalista. Nonostante ciò la prova sembrerebbe superata e l'inizio della nuova edizione del reality inaugurato.