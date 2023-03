"Grande Fratello Vip", segui la quarantunesima puntata

Alfonso Signorini in compagnia delle due opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti, e all'esperta di tweet, Giulia Salemi, affronta una puntata ricca di sorprese e confronti. Il cerchio ormai si stringe, siamo ormai alle battute finali e i concorrenti iniziano a diminuire sempre di più. Un altro VIP dovrà lasciare il gioco. Al televoto ci sono Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà e Nikita Pelizon.

Antonella, "vedova" inconsolabile Dopo l'uscita di Edoardo Donnamaria, per Antonella è cambiato tutto. Dopo sei mesi insieme, infatti, restare da sola è dura. Per esorcizzare il dolore ha attaccato le sue foto ovunque, ha costruito un altarino, gli ha parlato guardando il cielo, ha annusato le sue camicie e si è anche messa le sue mutande usate per andare a dormire.

Oriana tra Daniele e Onestini Alfonso Signorini comunica ai ragazzi il primo vip salvo è Giaele. Dentro la Casa Daniele Dal Moro e Luca Onestini sono rivali per "colpa" di Oriana. Il veneto non ha digerito l'iniziale flirt tra i due e il romagnolo, dal canto suo, non è convinto che Oriana e Daniele siano fatti l'uno per l'altra. Dal Moro, tuttavia, sottolinea di non avere dei dubbi sul ragazzo ma sulla venezuelana: secondo lui, infatti, è ancora attratta da Onestini.