"Grande Fratello Vip", Antonella disperata scrive un biglietto per Donnamaria

Al "Grande Fratello Vip" la puntata di giovedì 9 marzo non è stata una puntata facile per Antonella Fiordelisi. Il suo compagno Edoardo Donnamaria è stato squalificato a causa di una lite proprio con Antonella durante la quale si è rivolto nei confronti della ragazza in modo irrispettoso. Questo ha gettato nello sconforto l'influencer che, già nel corso della serata, aveva espresso il suo dispiacere per il provvedimento, addebitandosi anche le responsabilità di quanto accaduto.





Al termine della puntata, ancora affranta, Antonella non ha fatto altro che piangere rigirando tra le mani una foto che la ritrae con Edoardo. A darle sostegno è stata Nikita che le ha regalato un abbraccio di conforto: "Sono solo venti giorni..." le ha sussurato l'amica per rassicurarla, ricordandole che ormai la trasmissione sta volgendo al termine. La ragazza, quindi, ha deciso di raccogliere le cose del fidanzato e scrivergli un biglietto da fargli recapitare con la valigia.