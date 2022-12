Ginevra Lamborghini torna al "GF Vip" da Antonino Spinalbese

Se ne parla già da alcune settimane. Finalmente è arrivato il momento: Ginevra Lamborghini ritorna nella casa del "GF Vip" come ospite. La cantante torna da Antonino Spinalbese nella speranza che i due possano riprendere la loro "amicizia speciale" lì dove l'avevano lasciata qualche mese fa."Incarnerò, questa settimana, lo spirito natalizio", dichiara Lamborghini rivolgendosi agli altri inquilini della Casa.

Se Antonino sembra esserne molto felice, infatti è stato lui il primo a scoprirlo, non si può dire la stessa cosa di Oriana Marzoli che, a partire da questa puntata, dovrà condividere Antonino con Ginevra. Forse teme di essere messa da parte dall'ex parrucchiere una volta e per tutte. Nonostante ciò, Ginevra tiene a precisare alle sue rivali in amore, Oriana e Giaele, che viene "in pace". Chissà se sarà davvero così.