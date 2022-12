"GF Vip", Edoardo Donnamaria rivede la madre e si commuove

Non riesce a nascondere la commozione Edoardo Donnamaria quando rivede la madre al "GF Vip". "Fare i genitori non è facile, nessuno te lo insegna. Quando diventerai padre forse capirai", così mamma Chicca parla al figlio che ripercorre, prima di incontrarla, i momenti peggiori della sua adolescenza. Edoardo rivela le difficoltà affrontate durante quel periodo e gli effetti di alcune amicizie pericolose.

"In quel periodo non ero consapevole di quello che facevo - dichiara Edoardo - gli anni della scuola sono un periodo buio dove non ho costruito nulla, al contrario ho rischiato di distruggere tutto quello che avevo, che alla fine sono la famiglia e il rapporto con i miei genitori". Ed è proprio sul rapporto con i genitori che il gieffino si sofferma e racconta: "Ho sempre fatto la guerra ai miei genitori per avere l'indipendenza. Essendo il figlio più piccolo, mi hanno sempre visto come un bambino".



Durante l'incontro Alfonso Signorini invita Antonella Fiordelisi a raggiungere Edoardo e sua madre per le presentazioni ufficiali. "Papà ha visto che Antonella è come te?", chiede Edoardo alla madre che risponde: "Sì è matta come me, io forse alla sua età ero peggio". E prima di andare via Chicca dichiara ai due innamorati: "Basta litigare".