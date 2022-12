Attilio Romita scarica Sarah Altobello: "Sei troppo frou frou", ma poi chiede scusa

Prima l'ha baciata e poi ha fatto dietro front. Attilio Romita scarica Sarah Altobello per salvaguardare il rapporto con la compagna Mimma Fusco. Al "GF Vip" il giornalista dopo essersi avvicinato alla "vippona" con gentilezze e attenzioni, sembra non volerne più sapere e in un confessionale si lascia andare ad affermazioni davvero poco eleganti nei suoi confronti. "Non potrei mai uscire con una donna come Sara è una donna fru fru, non potrei mai portarla a farle conoscere le persone che frequento", afferma il giornalista scatenando la deusione di Sarah Altobello che replica il lacrime: "Sono sconvolta, non mi aspettavo questa osservazione sul mio conto, non mi ritengo una persona fru fru, chi sa ridere è padrone del mondo. Non si tratta una persona che ti è stata così accanto".

Contro Romita si sono schierati anche diversi concorrenti della Casa che ritengono che non siano giuste le parole del giornalista nei confornti dell'attrice. Anche le parole di Mimma per Attilio sono state molto severe. "Sono bastate due moine per farti condizionare e per minare la tua integrità. Sei irriconoscibile - scrive Mimma in una lunga lettera - un uomo innamorato non avrebbe mai permesso tutto questo".

Il giornalista non riesce a trattenere le lacrime quando Alfonso Signorini gli chiede cosa farebbe se Mimma decidesse di lasciarlo: "Se non dovesse perdonarmi vorrà dire che ho perso la cosa più bella che ho conquistato nella mia vita", si commuove Romita. Il giornalista dopo aver letto la lettera della sua compagna pare rendersi conto degli errori commessi e chiede scusa per il suo atteggiamento.