Ginevra Lamborghini risponde alla sorella Elettra: "Non voglio metterla in cattiva luce, ma parlarle"

Continua il botta e risposta a distanza tra le sorelle

Lamborghini

Ginevra

"Grande Fratello Vip"

, concorrente del, ha letto durante la puntata del 29 settembre il lungo post che le ha dedicato nei giorni scorsi la sorella Elettra . La cantante aveva già inviato una diffida nei confronti della sorella e, durante l'ultima settimana, su Instagram ha raccontato la sua verità. Elettra ha spiegato infatti di non avere mai ricevuto una lettera da parte della sorella per chiarire la situazione: "Se l'avessi ricevuta l'avrei sicuramente letta. A questo punto mi auguro che ci sia un copione o qualcuno dietro", aveva scritto in una delle sue stories.

Non c'è nessun copione

- è stata la replica di Ginevra - sarebbe folle, io non ho nessuna intenzione di metterla in cattiva luce. Anzi, sono qui a chiederle di parlare, capisco che magari non voglia farlo qui, ma neanche io lo vorrei. Mi piacerebbe avere un confronto con lei da sole, nel silenzio della nostra cameretta come facevamo da bambine. Vorrei solo parlarle e, come ho detto, chiederle scusa ribadendo che la mia porta per lei resta aperta".