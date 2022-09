"GF Vip" Luca Salatino in lacrime per Soraia Allam Ceruti: "Mi manca svegliarmi senza di lei"

A poche ore dal festoso ingresso nella Casa del "Grande Fratello Vip",

vive il primo momento di vera nostalgia ripensando all'attuale compagna, al punto da non riuscire a trattenere ledurante lo sfogo con Antonino Spinalbese e Amaurys Perez. "Io sono uno che realizza subito", ammette l'ex tronista di "Uomini e Donne", capace di trovare il lato positivo della sua malinconia - Questa cosa è bella perché vuol dire che, l'ho aspettata tanto e quando mi sveglio e non la trovo mi manca".

"Vederti così trovo che sia molto romantico, in un certo senso le stai facendo un regalo - spiega

, mettendolo però in guardia nel non rendere questo tipo di risveglio un'abitudine della sua esperienza nel reality. In suo soccorso interviene quindi anche, che racconta unlegato alla sua carriera sportiva: "Prima di ogni partita, se mia moglie non mi manda un messaggio io vado in palla. Goditi queste lacrime".



Per lo chef l'amore era arrivato durante la scorsa edizione di

Maria De Filippi