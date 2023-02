"Grande Fratello Vip": George Ciupilan eliminato; quattro concorrenti in nomination

George Ciupilan perde il confronto al televoto con Nikita Pelizon e Oriana Marzoli ed è costretto ad abbandonare ufficialmente la Casa del "Grande Fratello Vip".

La trentesima puntata, in onda lunedì 30 gennaio in prima serata su Canale 5, vede consumarsi il verdetto delle scorse nomination, ma prima di raggiungere lo studio di Alfonso Signorini, George ha l'opportunità di gioire per una vittoria importante, ovvero il primo anniversario lontano dall'alcol.

"Rischiavo di combinare cose che non avrei mai fatto se fossi stato lucido - commenta George spiegando di aver subito l'incredibile successo ottenuto improvvisamente in giovane età. E conclude: "Poi mi è arrivato uno schiaffo talmente forte e lì mi sono reso conto che o mi svegliavo o avrei perso tutto".

Una promessa, quella di non bere più, incisa anche sulla pelle attraverso un tatuaggio che segna la data in cui ha detto addio all'alcol e che oggi gli permette di sorridere con la soddisfazione di chi sa di avercela fatta.

Tra scontri, sorprese e forti emozioni, anche la trentesima puntata si chiude con le consuete nomination, che questa volta vedono al televoto Nikita Pelizon, Alberto De Pisis, Davide Donadei e Antonella Fiordelisi.

Per quest'ultima pesa in particolar modo il duro scontro che in serata l'ha vista protagonista con Edoardo Donnamaria. Reduci da una settimana molto complicata e segnata da un netto allontanamento, la coppia è stata invitata da Alfonso Signorini a un nuovo confronto in cui non si sono risparmiati accuse reciproche. L'atteggiamento dell'ex schermitrice, però, sembra non convincere diversi inquilini, che non esitano a nominarla.

Adesso spetterà al pubblico da casa, attraverso il televoto, decidere chi salvare dall'eliminazione.