"Grande Fratello Vip", eliminata Wilma Goich: tre in nomination

Wilma Goich è la concorrente eliminata nella 29esima puntata del "Grande Fratello Vip": per la cantante si tratta della seconda eliminazione in questa edizione, in quanto aveva beneficiato del biglietto di ritorno alcune settimane fa. Per celebrarla, la produzione ha regalato un momento speciale facendole rivivere i momenti migliori della sua esperienza: "Esco felice, perché ho conosciuto persone straordinarie. Ho ritrovato la gioia di vivere e me stessa. D'ora in poi penserò di più a me".

I concorrenti immuni di questa puntata sono Micol Incorvaia, Luca Onestini, Davide Donadei, Andrea Maestrelli, Attilio Romita e Daniele Dal Moro. I preferiti delle opinioniste sono: per Orietta Berti Antonino Spinalbese, mentre Sonia Bruganelli vota Antonella Fiordelisi. Al televoto vanno quindi: Oriana Marzoli, Nikita Pelizon e George Ciupilan. Il meno votato tra loro sarà eliminato nella puntata di lunedì 30 gennaio.