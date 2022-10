"GF Vip", Patrizia Rossetti incontra l'amica Emanuela Folliero

È davvero commovente l'incontro tra Patrizia Rossetti ed Emanuela Folliero. Le due college e grandi amiche si incontrano al "GF Vip" e si emozionano l'una di fronte l'altra. "Non ho più vita privata, ti guardo sempre. È come se tu fossi in casa sempre con me", la conduttrice si rivolge alla vippona che descrive il forte legame che le unisce: "Siamo soprattutto care amiche, di cuore. Ci leggiamo nel pensiero e nell'anima". Poi aggiunge: "Fuori hai una sorella, che sono io".

Rossetti e Folliero sono state entrambe il volto di Rete 4, un rapporto lavorativo che si è trasformato in una grande amicizia. "Presentavamo le telenovele e questa è una bellisima telenovela dove tu sei una grandissima protagonista", dichiara l'ex annunciatrice televisiva. "Ti amo Manu, grazie", risponde Patrizia Rossetti commossa.