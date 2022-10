Elenoire Ferruzzi punita dal televoto flash ed eliminata dal "GF Vip"

Elenoire Ferruzzi è stata eliminata dal "GF Vip". La vippona è stata punita dal pubblico a casa, a seguito di un televoto flash, dopo aver accusato Nikita Pelizon di portare sfiga. Un frase che è stata sanzionata dalla produzione che tra l'altro non ha apprezzato un gesto considerato imperdonabile. Elenoire avrebbe sputato dopo il passaggio della modella nel giardino della Casa.

"Ti abbiamo tanto apprezzata sui social, ma forse questo non è il programma che fa per te", ha dichiarato Alfonso Signorini dopo aver letto il risultato del televoto. "Ho sbagliato, ma sfido chiunque a non dire certe frasi nella vita vera", ha provato a giustificarsi Elenoire che poi ha dichiarato: "Io ho già vinto nella vita".