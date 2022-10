"GF Vip", Pamela Prati incontra i fratelli e scoppia in lacrime

Giuseppe e Sebastiana entrano nella Casa del "GF Vip" per fare una sorpresa a Pamela Prati. Si tratta del fratello e della sorella della showgirl che entrano nella Casa per trasmettere il loro sostegno a Pamela che si commuove. "Stai tranquilla, continua così che vai bene", le dice Sebastiana. "Vi amo tanto, voglio abbracciarvi", risponde in lacrime la ballerina.

Pamela poi ricorda la sua infanzia e gli anni che da bambina ha vissuto in collegio: "È stata dura", racconta ad Alfonso Signorini. Anche Sebastiana condivide alcuni momenti del passato: "Da adolescenti dormivamo insieme, abbracciate", poi racconta della passione di Prati per lo spettacolo: "Dava dei segnali già da piccola, metteva i fiori tra i capelli. Sognava il palcoscenico da sempre", conclude.