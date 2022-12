Edoardo Tavassi incontra la madre al "GF Vip": "Sii dolce con Micol"

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono sempre più vicini. Tra i due, nelle ultime settimane al "Grande Fratello Vip", è nata una grande sintonia, nonostante qualche incomprensione che i due hanno avuto modo di risolvere direttamente.

Per questo, nel corso della puntata di sabato 17 dicembre, la madre dell'ex naufrago de "L'Isola dei Famosi" entra nella Casa per dargli qualche consiglio: "Siete bellissimi - dice rivolgendosi all'influencer -, Micol, tu devi avere pazienza con Edoardo". Al figlio, invece dice: "Io non ti ho mai visto guardare una ragazza come guardi Micol, sii dolce con lei".