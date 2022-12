Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, la crisi continua: "Il sentimento c'è ancora, ma..."

È davvero finita tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria? La coppia nata nella Casa del "Grande Fratello Vip", sta affrontando da diversi giorni una dura crisi, tanto che proprio nelle ultime ore l'influncer avrebbe manifestato al ragazzo di mettere definitivamente fine alla loro relazione e lo hanno fatto in maniera breve e concisa.

Nel corso della puntata di sabato 17 dicembre, Alfonso Signorini ha voluto parlare con i due ragazzi e capire quali siano i reali motivi della loro rottura: "Sono ancora innamorata - è il parere di Antonella -, tuttavia in questi ultimi giorni Edoardo è stato influenzato dagli altri, comportandosi in maniera differente con me. Voglio seguire la testa e non il cuore, quindi vorrei stare un po' da sola", ha aggiunto.



Edoardo, dal canto suo, si difende dalle accusa di Antonella: "L'ho difesa anche quando non era difendibile", ha detto. E alla domanda di Signorini, che gli chiede se sia ancora innamorato di lei, Donnamaria risponde: "Io penso di essere innamorato di Antonella da quando lei aveva ancora paura di baciarmi", ha detto. Il Natale in arrivo aiuterà a fargli ritrovare un po' di serenità?